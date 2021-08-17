سائرون يوضح لـNRT موقف التيار الصدري والكتل السياسية من المشاركة في الانتخابات

2021/08/17 | 23:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون، قصي محسن، الثلاثاء، ان موقف التيار الصدري من مقاطعة الانتخابات لا يزال ساري المفعول.

وقال محسن، في تصريح لـNRTاليوم، (17 اب 2021)، "لا يوجد اي تحديث جديد في موقف التيار الصدري من المشاركة في الانتخابات التي ستجرى في 10/10 ولا زال الانسحاب من المشاركة ساري المفعول".

وأوضح ان "هناك انقسام بين الكتل حول موعد الانتخابات في تشرين، فالكتل الجديدة التي تشارك في الانتخابات لأول مرة تعمل على ان تكون الانتخابات في موعدها، كي يكون لها تمثيل سياسي داخل قبة البرلمان ولو بمعقد واحد وفي اقرب وقت".

وأضاف: "وايضا هناك كتل اعلنت عن تأييدها لاقامة الانتخابات بموعدها بعد انسحاب التيار الصدري من الانتخابات، وتمارس صغطا سياسيا بهذا الخصوص، لانها ترى ان عدم مشاركة التياري الصدري سيمنحها حظا اكبر في الحصول على عدد من المقاعد والتي لا يمكن الحصول عليها بوجود مرشحين يمثلون التيار الصدري".

وأوضح ان "هذه الكتل لا هم لها سوى الحصول على عدد من المقاعد وان يكون لها حضور سياسي داخل البرلمان القادم دون النظر الى ماسيحدث بعد 10/10".

وأكمل، "اما بقية الكتل فأنها ترى ان الانتخابات بدون مشاركة التيار الصدري والكتل المقاطعة كمن يسير بدراجة نارية على عجلة واحدة فهي معرضة للسقوط بأي لحظة، وترى من الضروري تأجيل الانتخابات لاخذ مزيد من الوقت من اجل اقناع المقاطعين للعودة والمشاركة في الانتخابات، وان تأجيل الانتخابات عدة اشهر افضل من الاستمرار عدة سنوات دون وجود كتل مهمة تمثل الشعب وتستطيع ان تغير الكثير من المسارات حتى وان لم تكن مشاركة في العمل السياسي".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أعلن في 15 تموز الماضي، انسحابه من الانتخابات التشريعية المقبلة، وسحب يده من كل المنتمين للحكومة.

وذكر الصدر في خطاب له تابعهNRT، إنه "حفاظا على ما تبقى من الوطن وانقاذا للوطن الذي احرقه الفاسدون ولازالوا يحرقونه، اعلمكم انني لن اشترك في هذه الانتخابات"، مضيفا أن "الوطن اهم من كل ذلك، واعلن عن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة، وإن كانوا يدعون الانتماء لنا آل الصدر".

وأوضح، أن "الجميع اما قاصر او مقصر، او يتبجح بالفساد، والكل تحت طائلة الحساب"، مبينا أن "الشعب العراقي مدعو لمناصرة العراق ضد الفاسدين والمتبعيين والمطبعين، واياكم ان تبيعوا وطنكم لهم بأي ثمن، فالوطن اغلى من كل شيء".

ولفت زعيم التيار الصدري، إلى أن "الوطن في القلب والضمير، ولسنا ممن يبحث عن الوطن، ووطننا حي لا يموت، وإن كان أسير الظلم والكربات"، داعيا إلى "الانتباه، قبل ان يكون مصير العراق كمصير سوريا او افغانستان او غيرها من الدول، التي وقعت ضحية السياسات الداخلية والاقليمية والدولية، فعراقنا عراق المقدسات والحضارة والاباء".

واكمل: "لست ممن يتنصل من المسؤولية، الا ان ما يحدث في العراق هو ضمن مخطط شيطاني دولي لاذلال الشعب وتركيعه واحراقه، خوفا من وصول عشاق الاصلاح الذين سيزيلون الفساد حبا بالوطن، فلياخذوا كل المناصب والكراسي ويتركوا لنا الوطن".

وتمنى الصدر في ختام حديثه للانتخابات "النجاح، ووصول الصالحين وابعاد الفاسدين".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في 1079 مركزا في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.

A.A

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