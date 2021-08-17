الصدر: لن نستكين ولن نرضخ.. هيهات منا الذلة

2021/08/17 | 23:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، على عدم الاستكانة والرضوخ للفساد.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، اليوم (17 اب 2021)، انه "هيهات منا الذلة ولن نستكين ولا نرضخ للفساد..



ومن سمع واعية الاصلاح ولم ينصره أكبه الله على منخريه وحشره مع الفاسدين".

واضاف، انه "خيمت ظلمة الفساد على عراق علي امير المؤمنين وتجذر الفاسدون وتسلطوا على البلاد والعباد".





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