2021/08/17 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريقان في معملين لتوليد الكهرباء في لبنان، الثلاثاء، وسط إحباط متزايد من عدم توفر الخدمات الكهربائية ونقص المحروقات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرحى في مواجهات أمام معمل لتوليد الكهرباء في لبنان ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرحى في مواجهات أمام معمل لتوليد الكهرباء في لبنان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).