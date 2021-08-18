لجنة الانتخابات الأمنية تخصص رقماً لتلقي شكاوى “العنف” الانتخابي

2021/08/18 | 00:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خصصت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، يوم الثلاثاء، رقماً مجانياً لتلقي الشكاوى الخاصة بالعنف الانتخابي.وصرح الناطق بأسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العميد غالب العطية في بيان، أن “اللجنة خصصت الخط الساخن المجاني (5669) لتلقي شكاوى الأمن الانتخابي، وتدعو المواطنين والمرشحين وجميع الهيئات والمنظمات الى الاتصال بهذا الرقم في حال وجود قضايا وحالات تهدد أمن […]

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