كارثة في هايتي: حصيلة ضحايا الزلزال ’المدمّر’ تقترب من ألفي قتيل و 10 آلاف مصاب

2021/08/18 | 00:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ارتفعت الحصيلة المؤقتة للزلزال القوي الذي ضرب السبت الماضي جنوب غرب هايتي إلى 1941 قتيلا، وفق ما أعلنت الحماية المدنيّة الثلاثاء.

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وأعلنت الحماية المدنيّة أيضاً أن "الزلزال الذي بلغت قوّته 7,2 درجات أوقع أكثر من 9900 جريح وأدى إلى دمار أكثر من 60 ألف منزل".

وضرب زلزالان قويان أحدهما في شبه جزيرة ألاسكا شمال غربي الولايات المتحدة والثاني في هايتي في بحر الكاربيي.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن قوة الزلزال في ألاسكا كانت 7 درجات مركزه كان على عمق 10 كم، في حين قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ6,9 درجة، مشيرة إلى أنه وقع على بعد نحو 117 كم من بلدة بيريفيل.

وذكر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي أنه لم يصدر تحذيرا من تسونامي في أعقاب الزلزال.

يذكر أن زلزالا آخر بقوة تزيد عن 8 درجات، ضرب ألاسكا قبل أسبوعين تقريبا، مما أدى إلى إصدار تحذير من تسوناني باللنسبة لمناطق شاسعة في المحيط الهادئ، إلا أنه تم إلغاء التحذير في وقت لاحق.

وبعد زلزال ألاسكا بقليل، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل عن تسجيل هزة قوتهتا 7,6 درجة في منطقة جزيرة هايتي في بحر الكاريبي، فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع في غرب هايتي بعد 8 كيلومترات من بلدة بيتيت ترو دي نيبس على عمق 10 كيلومترات، وبلغت قوته 7

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