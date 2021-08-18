اعتقال 32 مطلوباً وضبط عبوات ناسفة وصواريخ في كركوك

2021/08/18 | 00:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، عن اعتقال 32 مطلوباً وضبط عبوات ناسفة وصواريخ في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل استخبارات محافظة السليمانية، تمكنت قيادة العمليات المشتركة في كركوك من اعتقال إرهابي يقوم بنقل العبوات الناسفة داخل المحافظة، كما القت القبض على (31) مطلوباً وفق مواد قانونية ضمنها الإرهاب".

وأضافت أنه "تم الاستيلاء على ثلاث عبوات ناسفة ومواد تفجير وصواريخ".

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