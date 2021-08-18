تحالف سياسي يكشف عن اخطر فترة سيمر بها العراق.. القتل سيبدأ في هذا الموعد

2021/08/18 | 00:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو ائتلاف النصر سعد اللامي، الثلاثاء، ان الايام العشرة الاخيرة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة اجراؤها في تشرين الاول المقبل ستكون خطيرة، مشيرا الى احتمال حدوث عمليات اغتيال وتصفيات جسدية لمرشحين قبل يوم الانتخابات.

وقال اللامي في لقاء متلفز تابعه NRT، اليوم (17 اب 2021)، ان " الايام العشرة الاخيرة او الـ 15 يوما الاخيرة من شهر ايلول هي المخيفة حقا، لان السباق نحو الدعاية الانتخابية سيكون على اشدها ومن الممكن اغتيال عدد من المرشحين بسبب نظام الدوائر الانتخابية".

واضاف، ان "قانون الانتخابات الجديد مشكلة بالرغم من تضمنها لبعض الايجابيات، لكنها تحوي سلبيات كبيرة، لان هناك احتمالا لحدوث تزاحم ربما سيصل الى تصادم في الدوائر الانتخابية وبالتالي حدوث عمليات تصفية جسدية بين المرشحين وتحت عناوين مختلفة ربما تكون جنائية، ولكنها في الحقيقة ليست جنائية، بل سياسية بحتة"، على حد تعبيره.

وواوضح، ان "الخوف تحديدا يبدأ من 15 ايلول وستكون هذه الفترة مخيفة والمشكلة لا تقتصر على المرشحين فقط، لان الشعب سيدخل في هذا الجو والناس سيعانون من القلق وعدم الاطمئنان"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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