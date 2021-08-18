غارة‭ ‬جوية‭ ‬تركية‭ ‬تستهدف‭ ‬قيادات‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬سنجار‭ ‬

2021/08/18 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل‭ ‬قيادي‭ ‬أيزيدي‭ ‬يعوق‭ ‬زيارة‭ ‬الكاظمي‭ ‬الى‭ ‬قضاء‭ ‬بالموصل‭ ‬ بغداد‭- ‬سنجار‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬المحظور‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬تركي‭ ‬استهدفهم‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬وجودهم‭ ‬قرب‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬سنجار‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬قصف‭ ‬مماثل‭ ‬استهدف‭ ‬سيارة‭ ‬وسط‭ ‬المدينة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ […]

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