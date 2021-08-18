2021/08/18 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل قيادي أيزيدي يعوق زيارة الكاظمي الى قضاء بالموصل بغداد- سنجار – الزمان قتل ثلاثة اشخاص بينهم على الأقل عنصر من حزب العمال الكردستاني المحظور في قصف جوي تركي استهدفهم في ساعة وجودهم قرب مستشفى في قضاء سنجار بعد ظهر الثلاثاء، وذلك غداة قصف مماثل استهدف سيارة وسط المدينة، بحسب ما افادت […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غارة جوية تركية تستهدف قيادات حزب العمال في سنجار ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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