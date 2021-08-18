2021/08/18 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬لا‭ ‬أحدَ‭ ‬يعلم‭ ‬ما‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬المستقبلي‭ ‬بالتعهدات‭ ‬التي‭ ‬قطعتها‭ ‬حركة‭ ‬طالبان،‭ ‬وهي‭ ‬تفتتح‭ ‬ايامها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬أفغانستان،‭ ‬لكنها‭ ‬تعهدات‭ ‬معلنة‭ ‬تخص‭ ‬العفو‭ ‬العام‭ ‬وتعليم‭ ‬النساء‭ ‬وعدم‭ ‬التمسك‭ ‬بالسياسات‭ ‬القديمة،‭ ‬بحسب‭ ‬ناطقهم‭ ‬الرسمي‭.‬لكن‭ ‬في‭ ‬المنظار‭ ‬التحليلي‭ ‬لما‭ ‬جرى‭ ‬للحركة‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬يمكن‭ ‬ملاحظة‭ ‬اختلافات‭ ‬مهمة،‭ ‬لاسيما‭ ‬ان‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان والعملية السياسية في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبان والعملية السياسية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).