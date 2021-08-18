2021/08/18 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتصالات أمريكية مع الحركة لضمان وصول الأفغان الى المطار كابول- لندن- برلين – الزمان اكدت حركة طالبان الثلاثاء أن الحرب انتهت في أفغانستان وقد عفت عن جميع خصومها بما فيهم جميع العاملين مع الاحتلال الأمريكي والموظفين، وذلك في أول مؤتمر صحافي للمتحدث باسمها بعد سيطرتها على افغانستان.
وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد «الحرب […]
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وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد «الحرب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان تعلن العفو العام وتتعهد عدم استهداف أي دولة والغرب ينتظر أفعالها ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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