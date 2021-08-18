طالبان‭ ‬تعلن‭ ‬العفو‭ ‬العام‭ ‬وتتعهد‭ ‬عدم‭ ‬استهداف‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬والغرب‭ ‬ينتظر‭ ‬أفعالها‭  ‬

2021/08/18 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتصالات‭ ‬أمريكية‭ ‬مع‭ ‬الحركة‭ ‬لضمان‭ ‬وصول‭ ‬الأفغان‭ ‬الى‭ ‬المطار كابول‭- ‬لندن‭- ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬ اكدت‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬وقد‭ ‬عفت‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬خصومها‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬مع‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭ ‬والموظفين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬للمتحدث‭ ‬باسمها‭ ‬بعد‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬افغانستان‭.‬ وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬ذبيح‭ ‬الله‭ ‬مجاهد‭ ‬‮«‬الحرب‭ […]

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