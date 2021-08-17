مقتل طفل في قصف للفصائل الموالية لأنقرة شمالي سوريا

2021/08/18 | 00:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل طفل، مساء الثلاثاء، و جرح ستة مدنيين جراء قصف نفذته الفصائل السورية الموالية لأنقرة على مدينة رأس العين شمال سوريا، وفقا لما أفاده مراسل "الحرة".

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