2021/08/18 | 00:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس تيار المستقبل ورئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، في تغريدة عبر حسابه بتويتر، الثلاثاء، إن تعطيل تشكيل الحكومة في بلاده لأكثر من عام يعد "صناعة إيرانية بامتياز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("صناعة إيرانية بامتياز".. الحريري يعلق على تعطيل التشكيلة الحكومية ومقارنة لبنان بأفغانستان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("صناعة إيرانية بامتياز".. الحريري يعلق على تعطيل التشكيلة الحكومية ومقارنة لبنان بأفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).