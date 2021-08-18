الصدمة في كابول والفشل في واشنطن وردة الفعل في بغداد - عامر صالح

2021/08/18 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عامر_صالح على حين غفلة استيقظ العالم رغم المقدمات الاولية لوقوع الحدث, على سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول واسقاط النظام فيها الذي تم تأسيسه من قبل امريكا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر في العام 2001, وبعد عشرين عاما من محاولات اقصاء حركة طالبان واخيرا الحوار معها لأيجاد مخرج لحل سياسي بمساهمة جميع اطراف الصراع وبرعاية دولة قطر, ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي امريكا حيث زحفت الحركة على كل اجزاء البلاد وبس ......





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