كارل ماركس: مفهومُ الوَعْي الطبَقي (تَجدُ الفلسفة في العُمال أسلحَتها المادية ويَجد العُمال في الفلسفة أسلحتَهُم الرّوحية) - محمد الهلالي

2021/08/18 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الهلالي بيّن كارل ماركس (1918 – 1883) في كتابه "الإيديولوجية الألمانية" (ترجم الكتاب إلى العربية فؤاد أيوب، دار دمشق، 1976) أن الوعي الطبقي رهانٌ أساسيٌ من رهانات الطموح الثوري.



كما وضّح أن فهم الطبقة العاملة لأوضاعها التاريخية هو عامل حاسم يحددُ مصير الثورة مستقبلا.



ولهذا السبب تعمل البرجوازية جاهدة على تقليص الوعي لينحصر في مستوى الفرد فقط، والحيلولة دون أن تكون للوعي الطبقي أثار ونتائج سياسية.إن ال ......





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