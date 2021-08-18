بايدن وجونسون يتفقان على عقد قمة لمجموعة السبع حول أفغانستان الأسبوع المقبل

2021/08/18 | 01:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال البيت الأبيض إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن تباحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الأزمة الأفغانية واتّفقا على تنظيم "قمّة افتراضية" لمجموعة الدول السبع حول هذا الملف الأسبوع المقبل.

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وذكر البيت الأبيض في بيان مقتضب أنّ "الزعيمين اتّفقا على تنظيم اجتماع لقادة مجموعة السبع الأسبوع المقبل لبحث استراتيجية ومقاربة مشتركة حيال هذه الأزمة".

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