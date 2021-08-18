الإعلام الأمني: القبض على أربعة إرهابيين في ناحية زمار

2021/08/18 | 01:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على أربعة إرهابيين في ناحية زمار بمحافظة نينوى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بعد أن وردت معلومات إستخبارية دقيقة تفيد بوجود (4) إرهابيين يتواجدون في ناحية زمار ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث في لواء المشاة 73 بالفرقة 15وهم من المطلوبين وفق أحكام المادة 4/ إرهاب".واضافت، انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك وبالتنسيق مع شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب/زمار، باشرت قوة مشتركة بمداهة مناطق تواجدهم ضمن القرى التابعة للناحية (قرية كركافر- تل الذهب- القصبة) والقبض عليهم" ، مؤكدة انه "جرى تسليم المتهمين الى جهة الطلب".

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