2021/08/18 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فهمي يحتفي بميلاده القاهرة – الزمان نشرت فاتن موسى زوجة الممثل المصري مصطفى فهمي صورتين بدت فيهما وهي تحتضن زوجها برومانسية وعلقت عليهما (عيد ميلاد سعيد لنا).وكان فهمي احتفل قبل ايام مع شقيقه حسين فهمي وزوجته والأصدقاء بعيد ميلاده وبدا في لقطات فيديو وهو يرقص على نغمات أغنية (مصطفى يا مصطفى)، ووجهت له زوجته […]

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