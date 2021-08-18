المدامغة نحّات الفن الحديث يهتم بالتاريخ والتراث :

2021/08/18 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحّات الفن الحديث يهتم بالتاريخ والتراث : للموهبة بداية تتأثّر بالشخصية والبيئة المحيطة بغداد – رحيم الشمري يهتم النحات سلام صادق جعفر المدامغة بشغف التاريخ والتراث وفنون النحت ، حتى في سكنه بالمنزل الأثري المتميز على شاطئ نهر دجلة بمدينة الكاظمية ، تولده بيوم ارتبط بحدث تاريخي 14تموز 1958، درس الفنون العامة والنحت سنوات السبعينات […]

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