2021/08/18 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجوم هوليود في السجن بسبب تعاطي المخدرات والتحرّش الجنسي والعنف لوس انجلوس – وكالات – كثيرة هي القضايا التي دخل على أثرها العديد من نجوم هوليود إلى السجن، تنوعت بين التناول المفرط للمخدرات، والتحرش الجنسي، وكذلك التعدي بالضرب.وفي التقرير التالي الذي نشره موقع الفن نطلع على بعض منها: { في العام 1993 طالت الإتهامات بالتحرش […]

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