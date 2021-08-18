للمساعدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان.. شكر أميركي للكويت وقطر 

2021/08/18 | 01:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بالشكر لكل من دولتي الكويت وقطر لمساهمتهما في دعم جهود إجلاء الرعايا الأميركيين من أفغانستان.

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