بالصور.. احياء ليلة تاسوعاء في النجف الأشرف

2021/08/18 | 02:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واع – حيدر فرمانأحيا المؤمنون مراسيم ليلة التاسع من محرم الحرام في محافظة النجف الأشرف.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن المؤمنين أحيوا مراسيم تاسوعاء بالقرب من الحرم العلوي المطهر في محافظة النجف الاشرف.

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