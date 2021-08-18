جرعات معززة في تركيا بعد اللقاح الصيني بداعي

2021/08/18 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل تركيا على إعادة التلقيح الكامل للأشخاص الذين تلقوا اللقاح الصيني المخصص لمكافحة عدوى كوفيد-19، باستخدام جرعتين من لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك"، كي تمهد لتسهيل السفر إلى البلدان التي لم توافق على اللقاحات الصينية.

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