بعد خطفه في طرابلس.. إطلاق سراح مسؤول حكومي ليبي

2021/08/18 | 03:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الليبية إطلاق سراح أحد مسؤوليها بعدما خطفه مسلحون مجهولون في العاصمة طرابلس مطلع الشهر الجاري.

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