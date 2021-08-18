2021/08/18 | 03:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر أثار اسم اللاعب الإسرائيلي الفائز بالميدالية الذهبية في الجمباز الأرضي، في أولمبياد طوكيو 2021م، أرتن دولغوبايات، استغراب رئيس تحرير صحيفة، جورسلم بوست، يعقوب كاتس يوم، 5-8-2021م، لأن اسم اللاعب الصعب ليس يهوديا قال:"جلستُ في مكتبي في القدس أتابع آخر أخبار الألعاب الأولومبية في طوكيو، عبر الهاتف، علمتُ بفوز، أرتن دلغوبيات، سألتُ هل هو يهودي؟ قالت والدتُه بلكنة عبرية في مقابلة صحفية، اسمحوا له ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعترفوا بزواجه! - توفيق أبو شومر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعترفوا بزواجه! - توفيق أبو شومر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).