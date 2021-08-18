"المملكة لم توضح السبب".. تقرير: "تسريح مئات اليمنيين" من وظائفهم في السعودية

2021/08/18 | 03:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب الطبيب اليمني عبد الرحمن الطيب بصدمة عندما أبلغه مستشفاه في جنوب المملكة العربية السعودية أن عقده لن يجدد، مما تركه أمام خيار صعب: العودة إلى دولته التي تشهد حربا أو البحث عن عمل في بلد آخر.

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