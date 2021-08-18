مسؤول أميركي: الجيش أجلى 3200 شخص من أفغانستان حتى الآن

2021/08/18 | 04:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الجيش الأميركي أجلى أكثر من 3200 شخص من أفغانستان حتى الآن من بينهم 1100 يوم الثلاثاء وحده.

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