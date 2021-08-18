حسن الكعبي يستجيب لمناشدة مفوضية حقوق الإنسان

2021/08/18 | 04:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: هدى العزاوي

بعد أقل من 24 ساعة من مناشدة المفوضية العليا لحقوق الإنسان الرئاسات الثلاث، التي أطلقتها عبر "الصباح"، بشأن تأخر رواتب موظفيها، استجاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ووجّه كتاباً إلى وزارة المالية لإطلاق رواتب 600 من موظفي المفوضية.

وقال الخبير في شؤون المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي في حديث لـ"الصباح": إن "الكعبي استجاب لمناشدة المفوضية وقام بتوجيه كتاب الى وزير المالية يؤكد فيه على ضرورة حل مسألة رواتب موظفي المفوضية، على اعتبار أن وزير المالية يمتلك صلاحية التوقيع على رواتب الموظفين، إذ إن رئيس المفوضية المخول المالي ونائبه لا يمتلكان حالياً هذه الصلاحيات، مما سبب تأخيرا في إجراءات اطلاق رواتب الموظفين".

وثمن البياتي "الاستجابة السريعة من قبل رئاسة مجلس النواب وحرصها على قضية إطلاق رواتب 600 أسرة عراقية.

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