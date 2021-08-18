الانتخابات العراقية بين المقاطعة الإيجابية أو السلبية وبين المشاركة فيها!! - صبحي مبارك مال الله

2021/08/18 | 05:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صبحي_مبارك_مال_الله عندما إندلعت إنتفاضة تشرين الأول 2019 الثورية كانت لها عواملها وأسبابها وهي معروفة، هذه الإنتفاضة التي هزّت الطبقة السياسية وجعلتها في حالة الإرباك والخوف من الشعب بسبب نظامها السياسي المحاصصي الطائفي والفساد، بحيث إستطاعت إن تسقط رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومن ثم التوجه نحو إعلان إجراء انتخابات مبكرة.



ولكن الطبقة السياسية الحاكمة بعد ان إستفاقت من صدمتها قامت بالعمل المنظم من وراء الكواليس بإ ......





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