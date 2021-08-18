الانتخابات أم الاحتجاجات ؟! - عادل احمد



الانتخابات أم الاحتجاجات ؟! - عادل احمد
2021/08/18 | 05:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد الانتخابات أ-;-م الاحتجاجات؟!عادل أ-;-حمدلا يوجد يوم يمر على حياة جماهير العمال والكادحين في العراق دون محنة، بعد المحنة.

فمنذ عام 2003 واحتلال العراق من قبل أ-;-مريكا ومن ثم قيام ما يسمى بالعملية السياسية الجديدة والتي خلقت أ-;-رضية وظروف لنشؤ-;- جماعات وأ-;-حزاب ومليشيات إ-;-سلامية واستحوذت على كل مصادر الأ-;-موال والاقتصاد البلد.

وقاموا بتحالفات وتوا ......

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