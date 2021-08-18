الانتخابات أم الاحتجاجات ؟! - عادل احمد

2021/08/18 | 05:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد الانتخابات أ-;-م الاحتجاجات؟!عادل أ-;-حمدلا يوجد يوم يمر على حياة جماهير العمال والكادحين في العراق دون محنة، بعد المحنة.



فمنذ عام 2003 واحتلال العراق من قبل أ-;-مريكا ومن ثم قيام ما يسمى بالعملية السياسية الجديدة والتي خلقت أ-;-رضية وظروف لنشؤ-;- جماعات وأ-;-حزاب ومليشيات إ-;-سلامية واستحوذت على كل مصادر الأ-;-موال والاقتصاد البلد.



وقاموا بتحالفات وتوا ......





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