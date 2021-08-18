2021/08/18 | 05:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#عادل_احمد الانتخابات أ-;-م الاحتجاجات؟!عادل أ-;-حمدلا يوجد يوم يمر على حياة جماهير العمال والكادحين في العراق دون محنة، بعد المحنة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات أم الاحتجاجات ؟! - عادل احمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#عادل_احمد الانتخابات أ-;-م الاحتجاجات؟!عادل أ-;-حمدلا يوجد يوم يمر على حياة جماهير العمال والكادحين في العراق دون محنة، بعد المحنة.
فمنذ عام 2003 واحتلال العراق من قبل أ-;-مريكا ومن ثم قيام ما يسمى بالعملية السياسية الجديدة والتي خلقت أ-;-رضية وظروف لنشؤ-;- جماعات وأ-;-حزاب ومليشيات إ-;-سلامية واستحوذت على كل مصادر الأ-;-موال والاقتصاد البلد.
وقاموا بتحالفات وتوا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات أم الاحتجاجات ؟! - عادل احمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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