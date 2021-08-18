رونالدو يكسر حاجز الصمت بشأن أنباء

2021/08/18 | 05:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، حاجز الصمت بشأن التقارير التي تحدثت عن مغادرته فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي للعودة إلى ناديه القديم ريال مدريد الإسباني، متأسفا من محاولة البعض "اللعب بإسمه"

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