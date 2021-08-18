مرحلة ما قبل وما بعد الانتخابات العراقية حبلى بالمفاجآت - فواد الكنجي

2021/08/18 | 05:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فواد_الكنجي التغيير الحقيقي في (العراق) لن يأتي إلا من خلال وجود إرادة وطنية حرة وقادرة على لملمت الصف الوطني عبر الوحدة الوطنية وبنائها بناءا صحيحا وبأسس أخلاقية عليا وبالوعي والثقة والقناعة لاستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون كدولة راعية لحقوق الإنسان والمواطنة وتحقيق العدل والعدل الاجتماعي والحرية والمساواة بين كافة أطياف ومكونات الشعب دون تمييز؛ وإقامة علاقات إستراتجية بين كافة دول العالم التي تحترم امن و ......





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