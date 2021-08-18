لبنان ينفجر في عكار

2021/08/18 | 06:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لبنان فقد للتوّ إلى غير رجعة الكثير من أوجه تقدمه وازدهاره، وهو اليوم سائر إلى انهيار غير مسبوق في التاريخ المعاصر"

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