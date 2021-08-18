عينات من سوق ووهان..

2021/08/18 | 06:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت دراسة علمية قام بها عالم فيروسات صيني حول ظهور فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان في ديسمبر 2019 إلى احتمالات أن يكون المرض قد انتقل عن طريق الحيوانات البرية، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية

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