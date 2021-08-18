2021/08/18 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطايع_الهراغي "ليست الكثرة من إمارات الحقّ ولا القلّة من علامات الباطل".



-القاضي عبد الجبّار المعتزلي (969 / 1025)- "من يبني آماله على الأوهام يجدها تتحقّق في الأحلام".



-شارل بودلير (1821 / 1867)- "ولكنّ قسوة الأيّام تجعلنا خائفين من غير أن ندري تماما ما يخيفنا".



-ويليام شكسبير(1564 / 1616)/ مكبث.قديما قال الشّاعر أبو نوّاس في سخريّة لاذعة: "لا أذود الطّير عن شجر // ق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس: مكرالتّاريخ وتشعّب الرّهانات. - الطايع الهراغي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس: مكرالتّاريخ وتشعّب الرّهانات. - الطايع الهراغي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).