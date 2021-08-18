قرقاش عن تصريحات المتحدث باسم طالبان: مشجعة

2021/08/18 | 07:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد على تصريحات ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان حول التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

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