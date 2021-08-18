كيف هندست طالبان

2021/08/18 | 08:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بضعة أيام، استطاعت حركة "طالبان" اجتياح أفغانستان وفرض سيطرتها على عواصم المقاطعات الكبرى، ولكن المقابلات مع قادة الحركة والسياسيين الأفغان والدبلوماسيين والمراقبين الآخرين تشير إلى أنها وضعت الأساس لانتصارها قبل وقت طويل من أحداث الأسبوع الماضي.

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