تعرّف على فوائد شرب الماء على معدة فارغة كل صباح

2021/08/18 | 08:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات/ صحة وعافيةنشرت مجلة “سانتي بلوس” الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن فوائد شرب الماء على معدة خاوية صباحا.وقالت المجلة في تقريرها إن فوائد الماء بالنسبة لجسم الإنسان كثيرة جدا، ومنها تنقية الجسم من السموم التي توجد في الكبد والكلى.ويحتاج الإنسان إلى شرب الماء بكميات كافية طوال اليوم، لكن كثيرين يحرصون على تناول كوب …

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