أعجوبة القرن الـ20 في إيران..القصة الكاملة وراء سكة الحديد العابرة للبلاد

2021/08/18 | 08:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد لا يكون طويلًا أو معروفًا مثل سكة الحديد الشهيرة العابرة لسيبيريا.لكن الاعتراف الدولي قد طال انتظاره للسكة الحديدية العابرة لإيران، والتي يبلغ طولها 1,394 كيلومترًا.

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