2021/08/18 | 08:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعقال محافظ إقليم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف، على قناته في تيليغرام، إنه تم انتشال جثامين كل ضحايا الكارثة من مروحية "مي-8" التي سقطت وغرقت في قاع بحيرة كوريل.وأضاف سولودوف: "اليوم، بفضل العمل المنسق بشكل جيد من جانب عناصر وزارتي الدفاع وحالات الطوارئ الروسيتين، وكذلك من جانب العاملين في محمية كرونوتسكي الطبيعية، تم من قاع بحيرة كوريل، انتشال جثامين جميع القتلى في تحطم المروحية".وأشار المحافظ، إلى أنه سيتعين على رجال الإنقاذ الآن، رفع هيكل المروحية لإجراء التحقيقات، وكذلك لتجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة.تحطمت مروحية من نوع "مي-8"، كان على متنها 13 ركابا من السياح من مدينتي موسكو وبطرسبورغ إضافة إلى 3 أفراد الطاقم، في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.وقالت السلطات المحلية، إنه تم إنقاذ 8 من أصل 16 شخصا كانوا على متنها.المصدر: نوفوستي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كامتشاتكا : انتشال جميع جثامين ضحايا تحطم المروحية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كامتشاتكا : انتشال جميع جثامين ضحايا تحطم المروحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).