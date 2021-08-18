نساء أفغانستان.. تخوف من خسارة حقوق مكتسبة بعد عودة طالبان إلى السلطة

2021/08/18 | 08:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع عودة حركة طالبان إلى السلطة، تتصاعد المخاوف من أن تفقد المرأة الأفغانية الكثير من الحريات التي اكتسبتها منذ عام 2001.

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