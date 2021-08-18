الديوانية: نزاع مسلح يوقع ضحايا بسبب 'طير زاجل'

2021/08/18 | 09:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، بتسجيل حالتي قتل على خلفية شجار حصل على نوع نادر من الطيور شمال محافظة الديوانية.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (18 آب 2021)، ان "ابناء عشيرة واحدة في قضاء غماس حصل بينهم شجار اثر خلاف على طيور نوع (زاجل) ليتطور الى نزاع مسلح بين ابناء العشيرة الواحدة مخلفا ضحيتين".

واضاف، ان"القوات امنية اخرى توجهت الى مكان الحادث وبدأت باتخاذ الاجراءات القانونية وملاحقة المسببين بالنزاع".

N.A

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