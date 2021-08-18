الاتحاد الأوروبي: طالبان انتصرت وعلينا الحوار معها

2021/08/18 | 09:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولي قال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، الثلاثاء، إنه على الاتحاد الأوروبي إجراء محادثات مع طالبان في أفغانستان، مشيرًا أن “الحركة انتصرت بهذه السرعة؛ لأنها خلقت جوًا من الرعب بين المواطنين”.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المفوض الأوروبي، عقب الاجتماع الاستثنائي عبر تقنية الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، …

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