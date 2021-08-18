اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تخصيص رقم هاتف لتلقي شكاوى (العنف) الانتخابي

2021/08/18 | 09:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادخصصت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، يوم الثلاثاء، رقماً مجانياً لتلقي الشكاوى الخاصة بالعنف الانتخابي.وصرح الناطق بأسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العميد غالب العطية في بيان، أن “اللجنة خصصت الخط الساخن المجاني (5669) لتلقي شكاوى الأمن الانتخابي، وتدعو المواطنين والمرشحين وجميع الهيئات والمنظمات الى الاتصال بهذا الرقم في حال وجود قضايا وحالات تهدد أمن …

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