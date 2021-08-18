2021/08/18 | 09:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الأربعاء، تراجع ايرادات الحنطة في العراق، بينما حددت الأسباب.وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري في بيان تلقاه “المركز الوطني الخبري”، إن “مستحقات المزارعين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة برلمانية تكشف عن تراجع ايرادات الحنطة بالعراق لهذه الأسباب المركز الخبري الوطني.

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