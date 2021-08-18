مصرف التنمية الدولي يشتري اكثر من ٣٠٠ صراف آلي متطور من شركة CBM

2021/08/18 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

وقع مصرف التنمية الدولي وشركة CBM الرائدة في تكنولوجيا المعلومات (IT) إتفاقية شراكة لأجهزة وحلول الصراف الآلي ATMs المتطورة.ويهدف الإتفاق الى تطوير خدمة الدفع للعملاء والحلول المتقدمة للخدمة المصرفية الذاتية، لمصرف التنمية الدولي، حيث تم التعاقد على الشراء والدعم لأكثر من 300 جهاز صراف آلي متطور لينهض بالخدمات المصرفية الى مستوى العالمية في الآداء.وأكد مصدر مسؤول في المصرف، أن الإتفاق يأتي بهدف إعتماد أفضل التكنولوجيا والحلول العالمية التي ترتقي بالخدمات المصرفية الى العالمية ونشر أكبر عدد من الصرافات الآلية في عموم العراق لتغطية خدمات البطاقات الإلكترونية، كما يواصل المصرف بإستثمارات مستمرة ومتقدمة في مجال التكنولوجيا المصرفية حيث ستوفر شركة CBM الشركة الأولى في مجال التكنولوجيا، دعمًا على المدى الطويل بمستوى عالمي وعالي الجودة، تتناسب وخطط المصرف الهادفة الى تقديم خدمة بمستوى دولي تحقق الرضا للعملاء وبأحدث تقنيات أجهزة الصراف الآلي مدعومة بمهارات تقنية عالية المستوى.كما أن شركة CBM موزع لشركة Diebold Nixdorf التي تعد من أهم مزودي الصرافات الآلية وحلول تكنولوجيا المعلومات الإحترافية في لبنان والشرق الأوسط وأفريقيا.

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