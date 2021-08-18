توضيح رسمي بشأن تأخر إعلان الدرجات الوظيفية في العراق

2021/08/18 | 09:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعات أوضح مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، آلية التعيينات والفئات المشمولة، فيما أشار إلى قرب الإعلان عن الدرجات الوظيفية للعلوميين.وقال مدير عام الدائرة القانونية في المجلس سلمان غضبان لوكالة الأنباء الرسمية واطلع عليه “النور نيوز”، إن “قانون الموازنة أوقف التعيينات بالمادة ١٢، باستثناء فئات محددة ومنها المشمولون في الاحتفاظ بحركة الملاك سنة …

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