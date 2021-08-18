حار ومرهق.. تعرف على طقس العراق خلال الأيام المقبلة - عاجل

2021/08/18 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصتوقع المتنبئ الجوي، احمد التميمي، اليوم الأربعاء، ان العراق سيشهد طقس حار ومرهق، كما سيستعد للدخول لبدايات فصل الخريف.وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الاجواء ستستمر كما هي خلال هذا الاسبوع بدرجات حرارة مستقرة ورياح شمالية غربية، في حين لاتزال التوقعات تشير الى الاسبوع القادم والذي ستشهد فيه اجواء العراق طقسا حارا ومرهقا بسبب اندفاع موجة شرقية واندماج المنخفض الحراري مع منخفض البحر الاحمر الذي بدأ يتشكل اخيرا".وأضاف: "بالتالي سترتفع درجات الحرارة وتزداد معدلات الرطوبة النسبية وربما تستمر الى نهاية الشهر والطقس في عموم مدن البلاد وبالأخص مناطق الوسط والجنوب ستكون اجوائها حارة ومرهقة".وختم المتنبئ الجوي قوله: "نختتم فصل الصيف ونستعد للدخول في بدايات فصل الخريف مناخيا".

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