الزراعة النيابية تكشف أسباب تراجع إيرادات الحنطة في العراق - عاجل

2021/08/18 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حملت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الأربعاء، وزارات منها المالية مسؤولية تراجع ايرادات الحنطة بسبب سياستها وعدم صرف مستحقات الفلاحين.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان، ان "مستحقات المزارعين في جميع المحافظات لم تصرف لحد الان رغم تضمينها في النفقات الحاكمة اسوة برواتب الموظفين، مشيرا الى انها لم تصرف منها الا القليل ".

وأشار الى "تراجع بايرادات المحاصيل الاستراتيجية، مشيرا الى "تأمين السلة الغذائية والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لعامي 2019- 2020 ".

وعدّ، ان "سوء إدارة وزارة المالية والوزارات الاخرى ، أدى تراجعت ايرادات محصول الحنطة والمحاصيل الاستراتيجية الى ٣ مليون طن بعد ان كانت اكثرمن ٥ ملايين ونصف، مبينا، ان "اعلان وزارة التجارة استيراد المتبقي سيفتح باب من أبواب الفساد ".

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