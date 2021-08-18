2021/08/18 | 09:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حملت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية وزارة المالية وزارات آخرى مسؤولية تراجع ايرادات الحنطة بسبب سياستها وعدم صرف مستحقات الفلاحين.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ان : مستحقات المزارعين في جميع محافظات العراق ومنها مستحقات 2014 لم تصرف لحد الان رغم تضمينها في النفقات اسوة برواتب الموظفين.واضاف : نحن بعد منتصف الشهر الثامن من العام الحالي ولم يصرف الا القليل من مستحقاتهم .مبينا ان :شريحة للفلاحين تمثل ٦٠ % من الشعب .واوضح الشمري: لوحظ وجود تراجع واضح بايرادات المحاصيل الاستراتيجية حيث عملنا جاهدين لدعم المنتج المحلي والوصول للاكتفاء الذاتي بسواعد الفلاحين والجمعيات والبرلمان والوزارات القطاعية المعنية .وتابع : تم تأمين السلة الغذائية والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لعامي 2019- 2020 .واشار الشمري الى أنه: بسبب سوء إدارة وزارة المالية والوزارات القطاعية الاخرى بعدم دفع المستحقات تراجعت ايرادات محصول الحنطة والمحاصيل الاستراتيجية الى ٣ ملايين طن بعد ان كانت اكثرمن ٥ ملايين ونصف واعلن العراق تصدير اكثر من ٨٠٠ طن من الشعير وأيضا اعلن جاهزيته لتصدير محصول الحنطة.واكد انه : في هذا العام وبسبب عدم دعم الحكومة وسياسة وزارة المالية تراجعت ايرادات محصول الحنطة الى ٣ملايين طن وأعلنت وزارة التجارة استيراد المتبقي وهذا سيفتح بابا من أبواب الفساد .وحمل الشمري : الحكومة ووزارة المالية والوزارات المعنية سبب مايعانيه الفلاح وهذا يعد استهدافا واضاح لايمكن السكوت عنه ويجب ان تعاد السياسة المالية بهذا الخصوص./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الزراعة النيابية تحمل وزارة المالية وزارات آخرى مسؤولية تراجع ايرادات الحنطة بسبب سياستها وعدم صرف مستحقات الفلاحين/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الزراعة النيابية تحمل وزارة المالية وزارات آخرى مسؤولية تراجع ايرادات الحنطة بسبب سياستها وعدم صرف مستحقات الفلاحين/موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).