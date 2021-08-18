البابا يدعو الجميع للحصول على لقاحات كورونا

2021/08/18 | 09:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أصدر البابا فرنسيس اليوم الأربعاء، نداء حث فيه الناس على التطعيم ضد كوفيد -19، قائلا إن اللقاحات يمكن أن تضع حدا للوباء لكن يجب أن يأخذها الجميع.وقال البابا في رسالة فيديو تم إرسالها نيابة عن المجموعة الأمريكية غير الربحية، Ad Council وتحالف الصحة العامة COVID Collaborative، “بفضل الله وعمل الكثيرين، لدينا الآن لقاحات […]

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